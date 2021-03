Carnaval de Tournai : une sortie en bulle de 10 pour les "ma tante"

Evènement incontournable pour beaucoup de tournaisiens, le carnaval est annulé pour la deuxième fois depuis le début de la crise sanitaire. Néanmoins, certains ont décidé de quand même enfiler leurs costumes comme la confrérie des "ma tante". Maquillage, rouge à lèvre, robe à fleur et veste en fourrure, ils sont facilement reconnaissables. En chantant, ils ont déambulé dans les rues de Tournai " ça fait beaucoup de bien de se retrouver" explique Antoine, membre de la confrérie. "On est là pour donner un peu de couleur aux gens grâce à nos plumes, à nos chapeaux. On est là pour donner un peu de joie dans ce monde qui va mal" ajoute l'homme habillé avec des vêtements féminins.

D'habitude, la confrérie compte une cinquantaine de membre. Ici, seulement dix se sont rendus sur la Grand-Place pour respecter les règles sanitaires. L'occasion pour ces nostalgiques de se retrouver. Samedi matin, habituellement jour du cortège, Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre de Tournai, a remis symboliquement les clés de la ville au comité du carnaval. Cela s'est fait au pied de la Naïade, proclamée reine du carnaval 2021.