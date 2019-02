Des découpages et assemblages de photos de Carolos qui forment des personnages étranges. Les photos sont assemblées pour créer un déguisement. Parfois ce sont deux grandes oreilles qui attirent le regard. Parfois un dos tatoué, une moustache, de la peau noire, de la peau blanche. Pour Matisse qui met la main à la pâte tous les jours dans ce projet, "c'est un mélange remarquable de toutes nos différences et nos ressemblances. Et c'est un travail collectif pour reformer notre visage composé de morceaux d'autres personnes."

C'est presque l'arrière-boutique d'un cabinet des horreurs. Des bras, des jambes, un œil, une oreille. Des photos taille réelle ou agrandies. Et des bénévoles qui sont à la découpe. Les préparatifs du carnaval se poursuivent à Charleroi. Et dans la grande parade, vous découvrirez le groupe des identités remarquables.

Carnaval de Charleroi : Les identités remarquables comme symbole de mixité sociale - © Tous droits réservés

On sent bien le message de tolérance, d'ouverture et de multiculturalité confirmé par Christophe qui mène la danse dans cet atelier : "L'identité c'est pas du tout un truc marqué sur un papier. Ce n'est pas un truc fixe que l'on recevrait dès la naissance. L'identité c'est quelque chose de fluctuant. C'est quelque chose qui évolue, qui peut changer et qui se nourrit des interactions avec les autres."

Les identités remarquables seront dans la grande parade le mardi gras. Avec tous les autres groupes qui se préparent à leurs côtés dans la grande fabrique du centre culturel l'Eden.