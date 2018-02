Carnaval de Binche: les moments incontournables du Mardi Gras en images

Ce mardi, la ville de Binche célèbre le Mardi Gras, temps fort du carnaval. On mange, on boit, on danse et on chante car selon la tradition, il s'agit de bien faire la fête une dernière fois avant une longue période de jeune et de recueillement. Mardi Gras est également synonyme de défilé de Gilles à Binche, avec oranges et chapeaux de plumes.

Dès 4h du matin, ils étaient de sortie au son du tambour avec les Arlequins, les Pierrots, les Marins, les Paysans. Mais avant ça, la première étape étaot la préparation. Les hommes doivent en effet enfiler leur costume avant qu'ils ne soient "bourrés" de paille pour leur donner cet aspect bossu.