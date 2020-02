Carnaval de Binche : les Gilles sont de sortie sous le soleil pour la "Mardi gras" (direct)

La grande journée du "Mardi Gras" a commencé dès l'aube avec le rassemblement des Gilles, paysans, pierrots, marins et arlequins aux quatre coins de la ville. Les Gilles, portant le masque de cire traditionnel, seront reçus par les autorités communales dans la matinée.

Les acteurs se retrouveront en rondeau, dans l'après-midi et, en soirée, sur la Grand-Place au terme des traditionnels cortèges. Un grand feu d'artifice nocturne clôturera l'événement binchois.

Des milliers de visiteurs et participants, de Binche et d'ailleurs, sont attendus aux festivités du carnaval de Binche. Des mesures spéciales seront prises par les autorités locales en termes de sécurité et de mobilité.

