Carnaval de Binche: les 5 moments à ne pas louper ce Mardi Gras

Les festivités du carnaval de Binche, qui ont été lancées dimanche, se poursuivent ce lundi avec, entre autres, la sortie des "jeunesses" qui danseront au son de la viole. Les enfants prendront une part active aux festivités de lundi dans le cadre du "rondeau de l'amitié" qui se tiendra l'après-midi sur la Grand-Place de Binche.

Feux de bengale et confettis laisseront la place, mardi, aux oranges des Gilles de Binche qui, dès 4h du matin, seront de sortie au son du tambour et du fifre avec les Arlequins, les Pierrots, les Marins, les Paysans.

Voici une sélections des 5 moments à ne pas rater durant ce Mardi-Gras à l'intérieur des remparts. Des moments que nous vous ferons vivre notamment en direct sur nos pages Facebook, celle de VivaCité dès 5h30, et celle de RTBF Info dès 15h.

1 La "prise du gille" au son de l'Aubade Matinale

Le mieux est de tenter de se "faire inviter" chez un Gille: n'hésitez pas à lancer un appel, la plupart sont ravis de faire découvrir leur folklore de l'intérieur! Si pas, on vous conseille quand même de venir très tôt, avant 6h, et de vous promener au bord des remparts. Laissez-vous guider par les tambours, et vous découvrirez cette merveilleuse tradition du "ramassage" ou prise du gille. De l'aveu de la plupart d'entre eux, il s'agit d'un des moments les plus émouvants du carnaval. La foule n'est pas encore présente, et les gilles viennent chercher leurs compagnon dans la maison de chacun. Le seul air joué, à la clarinette ou au fifre, est l'Aubade Matinale. Le Gille ouvre la porte, sort, donne l'accolade à ses amis, dans un air. Après avoir partagé une flûte de champagne, le groupe repart et les différentes "cagnottes" se rejoignent ensuite pour déjeuner au saumon ou aux huîtres avec l'ensemble de la société.