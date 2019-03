Carnaval de Binche 2019: le cortège "new look" du Dimanche Gras séduit les spectateurs

Des cortèges écourtés et réorganisés, avec un meilleur respect des horaires et un accès plus strict à l’intérieur des rondeaux: c'était la volonté des autorités communales pour ce carnaval 2019.

Des mesures qui visent à garantir la beauté du spectacle et une meilleure visibilité par le public.

Le changement est double pour le Dimanche Gras: d'une part, le cortège ne partait plus du square de la gare, mais bel et bien à hauteur du parc Derbaix, en haut de l’avenue Wanderpepen. D'autre part, il ne démarrait officiellement qu’à 16 h, et non 15h. Ceci pour éviter un temps d’attente trop long pour un public qui commençait déjà à s’installer dès 14h 30, avec les enfants, le long du parcours.

Et au vu des réactions le long du parcours, c'est plutôt réussi: les costumes étaient aussi colorés que les mines étaient radieuses!