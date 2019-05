Carmeuse vient d'inaugurer son deuxième champ de panneaux photovoltaïques

Cela représente 8800 panneaux sur un champ de 5 hectares. Ces panneaux permettront de couvrir 15% des besoins en électricité de son usine de transformation de chaux.

« La société Carmeuse est une entreprise qui exploite des carrières de calcaire en vue de produire de la chaux, explique Frédéric De Visscher, directeur »environnement et patrimoine« de Carmeuse. A cet égard, nous avons une certaine consommation énergétique. Et depuis des années, nous travaillons à diminuer cette consommation. Raison pour laquelle nous avons aménagé ce champ de panneaux photovoltaïques, qui est situé directement aux abords de notre siège d'exploitation d'Aisemont et qui va alimenter en direct les installations de l'usine. D'une part, cela nous permet de diminuer notre facture énergétique ; d'autre part, cela permet également de diminuer notre empreinte CO². Car il faut savoir que ce champ de panneaux photovoltaïques nous permet d'éviter l'émission de 884 tonnes de CO² dans l'atmosphère annuellement. »

La société Carmeuse s'est engagée envers le gouvernement wallon début des années 2000 à réduire son empreinte carbone et diminuer sa consommation électrique.