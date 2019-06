Canicule : Touring s'attend à 20% d'appels en plus

Il n’y a pas que les vivants qui subissent les fortes chaleurs. Les véhicules aussi. Touring, la société de dépannage et d’assurance prévoit une augmentation de ses interventions de l’ordre de 20% dans les prochains jours. Elle est obligée de rappeler du personnel pour assurer son service.

Durant toute la journée, Philippe, patrouilleur pour Touring depuis plus de 30 ans enchaîne les interventions sur le terrain du côté de Gembloux.

" Les pannes les plus courantes, ce sont les batteries. Contrairement à ce que l’on croit, vous arrêtez votre moteur et vous redémarrez une demi-heure après dans votre véhicule, la batterie est en panne. Elle se court circuite à cause de la chaleur. Là où en hiver, les pannes sont liées au premier démarrage du matin", explique l’agent de Touring. "Une seconde panne qu’on a aussi est liée à des pneus qui éclatent dû aux revêtements plus chaud. "

Pour Murielle, motarde, Touring doit intervenir pour une panne de batterie sur son deux-roues.

" Il faisait beau donc j’ai décidé d’aller travailler à moto et quand j’ai voulu allumer, ça n’a pas démarré. C’était la première fois que je la sortais de l’année."

Le planning des patrouilleurs s’annonce chargé dans les prochains jours avec les multiples départs en vacances.