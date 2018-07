Canicule: même les panneaux photovoltaïques ont trop chaud

Avec la canicule qui sévit actuellement, on pourrait imaginer que les panneaux photovoltaïques battent des records de production électrique. C'est plus compliqué que ça...

"La performance d'un panneau solairedépend de l'ensoleillement, pas de la chaleur, explique Sébastien Monin, électricien-installateur à Ciney. Au-delà de 25 degrés de température ambiante, le rendement des panneaux diminue. Et avec des températures ambiantes de 35 degrés, les cellules peuvent atteindre 80 degrés et perdre jusque 30 % de leur rendement. Les pics de production photovoltaïque sont plutôt enregistrés par une belle journée d'avril ou de mai avec 10 ou 15 degrés de moins."

Un record d'ensoleillement en juillet

Il reste que le mois de juillet va battre un record d'ensoleillement. Et que les propriétaires d'installations photovoltaïques peuvent tout de même se réjouir. "Une installation moyenne d'environ 20 m2 va produire en juillet 190 % des besoins de son propriétaire, explique Benjamin Wilkin, le directeur de l'Association pour les énergies renouvelables (APERe). Cela signifie concrètement que les propriétaires de panneaux photovoltaïques produisent toute leur électricité, mais aussi celle de leur voisin."

A titre de comparaison, le mois de juin 2018, pourtant chaud et sec, a été plutôt médiocre en terme de production photovoltaïque : entre 120 et 150 % des besoins des propriétaires selon les régions du pays (120 à Saint-Vith, 130 à Bruxelles et 150 à Ostende).

