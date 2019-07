Canicule : les pompiers carolos sont débordés

C’est une conséquence de la sécheresse qui touche notre pays depuis plusieurs jours : les pompiers sont très sollicités, notamment dans la région de Charleroi. Les interventions sont plus nombreuses que d’habitude pour des feux dans des champs, dans des hangars ou pour venir en aide au bétail qui souffre de la chaleur.

Un incendie en cours depuis hier à Fontaine-l’-Évêque

A Fontaine-l’-Évêque par exemple, 10 pompiers se relaient depuis hier soir pour venir à bout des flammes dans le hangar d’une ferme. "Nous sommes mobilisés pour éviter que le feu ne se propage aux habitations voisines", nous explique Christian Renard, Lieutenant chez les pompiers de Charleroi.

Une intervention qui est loin d’être la seule ces derniers jours. "Nous sommes débordés d’appels", poursuit-il. "Les agriculteurs sont en pleine période de récoltes. Les machines tournent à plein régime une bonne partie de la journée, voire de la nuit. Avec les températures actuelles, ces machines chauffent plus encore que d'habitude et cela peut provoquer des défaillances mécaniques ou électriques et mettre le feu à ce qui vient d’être récolté. Le problème, c’est que notre zone n’est pas la seule à être concernée par cette hausse du nombre d’interventions. Plusieurs pompiers de la caserne de Charleroi ont été appelés en renfort dans des zones voisines. On a donc dû rappeler du personnel en congé ou en repos pour faire face à toutes les demandes. Ça fait des années que je n’avais plus connu autant de gros incendies en si peu de temps", conclut Christian Renard.