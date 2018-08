Canicule: les Belges se tournent de plus en plus vers les climatiseurs

Les températures dépassent à nouveau les 30 degrés cette semaine. Et pour affronter ces chaleurs, bon nombre de Belges se tournent vers les climatiseurs. Un système plus efficace qu'un simple ventilateur, qui peut être utilisé pour refroidir les petits et les grands espaces.

Des climatiseurs, il faut savoir qu'il en existe de toutes les sortes : des mobiles, des fixes… Et leur prix varie entre 350 et 2000 euros. Un système qui se démocratise donc et qui possède de nombreux avantages.

"Au même titre qu’un adoucisseur qui devient nécessaire pour protéger son habitation et ses canalisations, la climatisation est devenue un argument pour la santé, explique Fabrice Giacometti, délégué commercial chez Chauraci, une entreprise spécialisée basée à Lodelinsart. Elle maintient un air sain et à bonne température permanente dans la maison. C’est particulièrement vrai en période de canicule comme ici. Qui plus est, les appareils sont capables aujourd’hui de gérer tant le chaud que le froid. En termes de chaleur (on parle alors de pompe à chaleur), cela permet de réaliser des économies par rapport à n’importe quel autre système de production de chaleur."