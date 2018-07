Canicule: la carafe d'eau au restaurant, un voeu pieux

Par temps caniculaire, on recommande de bien s'hydrater. Mais boire beaucoup d'eau peut faire grimper l'addition au restaurant. Sauf quand l'eau du robinet est offerte, comme en France. C'est la tradition dite "de la carafe". Peu de chance qu'elle atterrisse sur nos tables, d'ici peu. Le secteur Horeca s'y oppose farouchement.

Jean-Pierre et Annick - © C Legrand Qui n'est pas revenu de France, de Grande-Bretagne, en se félicitant d'avoir profité de la carafe, un jour au restaurant? Le débat refait surface, régulièrement, et souvent au plus fort de l'été. A quand la carafe, en Belgique aussi? "C'est tellement agréable, et sans avoir à le demander, en France! C'est automatique", s'exclame Jean-Pierre. Dans sa combinaison de motard, il souffre un peu de la chaleur, et consomme beaucoup d'eau lorsqu'il part en vadrouille avec sa compagne Annick. "Ce serait tellement mieux si l'eau était gratuite! On ne peut pas boire trop d'alcool, vu qu'après il y a la route. Et c'est un geste qui pourrait être fait vis à vis de la clientèle. Ca ne coûte rien, l'eau du robinet!" Même son de cloche auprès de la famille Szymkoski. "C'est tout de même un droit fondamental, l'accès à l'eau", insiste Elodie. "Et pour les enfants c'est bien pratique", ajoute sa sœur Laurence.

Nicolas et Mike (Brasserie Copenhague) - © C Legrand De l'eau gratuite, et puis quoi encore?, répondent les restaurateurs. Premier argument : la qualité de cette eau du robinet. "Moi-même, j'ai du mal à en boire, je ne vais pas servir ça à mes clients!", s'emporte Mike. "C'est un problème accentué par les adoucisseurs, qui sont utilisés dans les commerces, pour le bon fonctionnement des machines, les lave-vaisselles etc. Ca influence le goût". "Pas envie de prendre de risque, avec l'eau du robinet", nous dit Antoine, cet autre patron de la Grand Place de Mons. "On ne sait jamais. Si un client revient en disant qu'il a été malade, et que c'est dû à la carafe, qu'il y a un problème d'hygiène ou autre...c'est risqué! Avec l'eau en bouteille, c'est sûr".

Amira - © C Legrand L'argument ne convainc pas vraiment les clients que nous croisons. "Mouais...fausse excuse, on en boit tous, de l'eau du robinet à la maison..." "Je pense qu'elle est contrôlée de très près, en Belgique, non?" Pour les restaurateurs, offrir de l'eau du robinet c'est aussi se priver de rentrées financières. "Il faut faire marcher le commerce! Et par une période comme celle-ci, avec des températures de 30, peut-être 35 degrés...l'eau et les softs ca cartonne", souligne Antoine. "C'est comme la fable de la cigale et la fourmi", renchérit Nicolas. "L'été, c'est le seul moment où on fait du chiffre. Venez en hiver, quand c'est mort, vous allez comprendre. On nous contrôle tout, on nous installe des machines pour éviter de faire du noir, et on va nous enlever une partie de notre chiffre? Pour moi, c'est niet niet niet, la carafe". Son collègue précise que la TVA est différente en Belgique et en France. "Notre eau, nous l'achetons à 6% de TVA, nous devons la vendre à 21%, eux c'est 6%. Et pour le prix d'un bac de softs de 33 cl, nous avons un bac de softs de 25 cl. ce sont toutes des différences dont il faut tenir compte, et qui se répercutent sur notre chiffre d'affaires".

La famille Szymkoski - © C Legrand "Ok, je peux comprendre qu'ils aient des charges. Mais il faudrait peut-être trouver un juste milieu", suggère une mère de famille. "Dans certains restaurants, le prix de l'eau est exorbitant. Vous pouvez voir la bouteille à 8 euros! C'est énorme..." A la Fédération Horeca Wallonie, le spectre de la carafe fait bondir, chaque fois qu'il ressurgit. "Pourquoi en reparle-t-on si souvent, d'ailleurs", s'emporte Thierry Neyens, président de la fédération. "Il s'agit d'une tradition française, au même titre que dans certains pays on fait payer le couvert, ou le pain, au client. En France, les coûts du travail sont inférieurs, la TVA aussi. Par contre, les prix des sodas, de la bière sont souvent bien plus élevés que chez nous". Pour Thierry Neyens, vendre de l'eau "de chez nous" est aussi une façon de créer de l'emploi. "Et libre à chaque restaurateur de faire des gestes commerciaux, au cas par cas. Il m'arrive dans mon établissement d'offrir l'eau à certaines tables, ou à des clients qui quittent l'hôtel et ont de la route pour rentrer chez eux". De là à en faire une pratique systématique, on l'a compris, "c'est niet".

Antoine (Brasserie Excelsior) - © C Legrand