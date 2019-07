Canicule en Flandre: grand écart entre l'est et l'ouest de la région

Le littoral et la Campine anversoise devraient être un peu plus épargnés par les températures excessives. Et pour cause, on attend un ciel un peu plus nuageux, ce qui empêchera le soleil de pleinement s'imposer (même si l'impression se ra lumineuse) et le vent du large qui parviendra à s'infiltrer à l'intérieur de terres. Côté températures, même si ces facteurs atténueront la sensation de chaleur, on atteindra les 28° à Ostende et les 36° à Anvers. L'Est de la Campine quant à elle devrait connaitre les températures les plus hautes: jusqu'à 40° localement cette après-midi.

Et on s’attend à une forte concentration en ozone mais pas en particules fines, la qualité de l'air sera donc mauvaise.

À quoi s'attendre pour la nuit prochaine ?

La nuit prochaine sera calme et chaude ! Même si la Flandre sera, une fois encore légèrement plus épargnée avec des minima qui seront compris entre 18 et 19°.

Jeudi sera la journée de tous les records

Demain sera la journée de tous les records ! Le soleil va s’imposer partout dès l’aube et brillera intensément toute la journée. Une journée suffocante, torride puisque les températures dans l’après-midi seront supérieures à celles d’aujourd’hui : 34° à Zeebrugge, 39° à Anvers et 40 à 41° dans la région de Kleine Brogel. Du jamais vu dans notre pays !

Vendredi, les températures baisseront d’un cran mais resteront caniculaires, avec 26° à Middelkerke, 34° à Zemst et 38° à Diest. Cela s’explique par le fait que le soleil devra partager son terrain de jeux avec des nuages un peu plus présents.

Des orages au menu météo de ce week-end

Une dégradation est attendue pour le week-end. Samedi, on pourrait bien passer de l’alerte canicule à une alerte aux orages. Il fera toujours chaud avec 25° mais des averses localement orageuses qui pourront donner de fortes quantités d’eau en peu de temps.