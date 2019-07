Canicule : des brumisateurs pour les rennes de Finlande du domaine des Grottes de Han

Comment le renard polaire, le loup arctique ou le renne de Finlande réagissent-il quand le thermomètre flirte avec les 40 degrés ? Le parc animalier de Han-sur-Lesse a pris des dispositions particulières pour affronter la canicule.

"Nous installons aujourd'hui même des brumisateurs dans l'enclos des rennes de Finlande, explique Anthony Kohler, le directeur adjoint du parc. Il n'y a pas de point d'eau dans leur enclos; ainsi ils pourront se rafraîchir."

Dans l'enclos voisin, les nouvelles vedettes du parc, les renards polaires, se passeraient bien de cette nouvelle canicule. "Mais ils s'adaptent, notamment en creusant des trous dans le sol pour s'abriter." Un peu plus loin, le loup arctique ne sort de sa tannière qu'à la nuit tombée.

Quand le thermomètre s'affole, c'est un peu tout le parc qui change de rythme. Cela ne fait pas nécessairement le bonheur des visiteurs contraints à une partie de cache-cache avec des animaux qui cherchent l'ombre à tout prix.

Des glaçons pour les animaux

Depuis l'année dernière, chaque enclos du parc est équipé d'un ou plusieurs abreuvoirs (photo) automatiquement alimentés en eau fraîche, via un circuit en sous-sol. "C'est évidemment un investissement précieux avec une météo pareille", commente A Kohler.

Le régime alimentaire des animaux est aussi adapté. "Nous fabriquons des glaçons un peu particuliers, explique A Kohler, avec de la viande, des fruits ou des légumes. C'est nourrissant et rafraîchissant à la fois." Les ours, les renards, les lynx et les loups apprécient ces friandises glacées. Et même les sangliers.

Des sangliers qui réclament une attention toute particulière en période de sécheresse. Il faut remettre de l'eau dans leur bauge presque tous les jours. Sinon ils ne peuvent pas se rafraîchir en se roulant dans la boue.