Candidats condamnés, inculpés, mis en cause à Bruxelles: comment les partis gèrent les différents cas?

A Molenbeek-Saint-Jean, un candidat sur la Liste de la Bourgmestre Françoise Schepmans (MR) a été condamné par le tribunal de commerce de Bruxelles. C'est ce qu'a appris la RTBF. Didier Milis, 22e, a été condamné pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier pendant plusieurs années. Le jugement remonte à mai 2016.

Celui-ci dit qu'il est interdit à Didier Milis, "d’exercer sans l’agréation de l’IPI la profession d’agent immobilier en tant qu’indépendant, ce tant comme personne physique que comme collaborateur, gérant, administrateur ou associé actif d’une personne morale, (…) sur l’ensemble du territoire belge ou relativement des biens y situés". L'IPI, l'institut professionnel des agents immobiliers, est l'organisme qui a entamé une procédure contre Didier Milis. "Nous avons porté plainte", confirme la porte-parole de l'institut. "Pour exercer notre profession, il faut obtenir un titre reconnu depuis 1993. Cela implique une connaissance des règles, la prise d'une assurance... Notre mission est de remettre des agréations mais aussi de traquer et écarter les personnes qui exercent sans les titres requis."

"Pratique illicite"

Comme le précise le tribunal, "M. Milis n’a pas accompli le stage ni le test d’aptitude à la profession prévus par la loi, n’est soumis à aucune déontologie, n’est pas contraint de garantir les fonds des tiers, ni d’assurer sa responsabilité professionnelle". Le tribunal a dès lors ordonné "à la défenderesse la cessation de la pratique illicite consistant à créer l’apparence trompeuse qu’elle satisfait aux exigences légales d’agréation IPI par le recours à un numéro d’agréation détenu par un agent n’ayant pas d’implication réelle dans la société".

Depuis ce jugement, Didier Milis, connu et reconnu à Molenbeek en tant que syndic (gestionnaire d'immeubles) de la Résidence Orchidée (boulevard Mettewie, 335 appartements) depuis 2008 a décidé de se mettre en règle. Depuis 2017, il est agent immobilier stagiaire dans une agence du Brabant wallon. Après 200 jours de stage, il devrait obtenir le titre officiel.

Contacté, Didier Milis confirme également la condamnation et en explique le contexte. "J'étais associé avec un agent immobilier pour gérer des bâtiments. mais cet agent a lâché prise, a quitté la société. Je me suis donc retrouvé seul aux commandes de la société pour que celle-ci ne coule pas. Des personnes de l'immeuble Orchidée pour lequel j'étais chargé de la rénovation - ces personnes s'opposaient à cette rénovation - ont décidé de me dénoncer à l'IPI. L'IPI m'a fait condamner à ne plus exercer la profession d'agent immobilier sans mon agrément IPI. En réalité, j'avais suivi ma formation mais je n'avais pas encore accompli mon stage. D'où cette condamnation. Aujourd'hui, je suis en train de me mettre en règle et j'accomplis mon stage." Didier Milis ajoute que le tribunal l'avait également condamné à payer des astreintes s'il continuait à exercer illégalement. Ce qu'il n'a pas fait.

"Une affaire qui relève des tribunaux civils"

Pour Françoise Schepmans, tête de liste, il n'y a pas lieu d'exclure ou de suspendre le candidat. "C'est une affaire qui relève des tribunaux civils. Mon attitude serait différente s'il s'agissait d'une condamnation au pénal. Par ailleurs, M. Milis a bien expliqué les circonstances qui ont conduit à sa condamnation", explique la bourgmestre sortante.

Le cas de Didier Milis n'est pas singulier en Région bruxelloise. Depuis le début de la campagne, les révélations s'enchaînent concernant des candidats qui ont eu affaire à la justice. En tout cas, rien dans la loi n'interdit à un candidat condamné ou inculpé de se présenter aux élections, sauf sa peine est une déchéance de ses droits civiques et politiques. Comment, dès lors, les formations politiques ou les listes ont géré les récentes révélations? Car si retrait de la liste il y a eu, on est davantage dans le cadre de l'éthique et du symbole politique. Tour d'horizon.