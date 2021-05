Canal Bruxelles-Charleroi: la dépollution aux hydrocarbures se poursuit

Deux mois après le constat d’une nappe de pollution aux hydrocarbures importante entre Ittre et Clabecq, la société en charge de la dépollution est toujours sur place.

La dépollution urgente est terminée

La société chargée des travaux procède au nettoyage des pontons en aval de l’écluse d’Ittre. Mais le site n’est pas encore complètement assaini : il faudra ensuite dépolluer les berges du canal, c’est-à-dire les terres.

Les conclusions d’une étude environnementale

Avant de dépolluer les terres, il faut attendre les résultats d’une étude environnementale. Elle devra dire si cette pollution a eu un réel impact sur la biodiversité dans le canal et à ses abords et si ces impacts risquent de perdurer dans le temps. Un groupe de travail au sein de la région wallonne s’est constitué pour examiner ces suites. Il réunit des représentants des ministres de l’environnement et de la mobilité, du service public de Wallonie et de la Spaque, entre autres.

À l’époque, les services du DNF ont ramassé sur place une trentaine d’oiseaux " mazoutés ", 15 morts et 15 autres qui ont pu être pris en charge par un centre spécialisé et donc sauvés.