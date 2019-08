Camping : des habitués dénoncent l'augmentation de prix et de standing

Il est vrai que des travaux de rénovation sont nécessaires : certaines résidences ne sont pas raccordées à l’eau ou à l’électricité, et il faut réparer la fuite importante dans la piscine. Un coup de frais que l’on attendait depuis longtemps dans ce camping qui existe depuis des dizaines d’années. "Flower Camping" promet "des résidences mobiles dotées d’un haut niveau de confort et de prestation […] à la hauteur du site touristique remarquable de Florenville."

Le terrain appartient à la commune de Florenville. C’est cette dernière qui a lancé ce projet de rénovation en 2017. La commune a choisi de faire appel au gestionnaire français "Flower Camping", qui gère plus de 130 campings en France, pour moderniser les lieux.

Un camping plus luxueux

"Campeurs en colère". Voilà ce qui est écrit sur quelques affiches installées à l’entrée du camping de Florenville. Les propriétaires de caravanes résidentielles viennent d’apprendre la nouvelle : d’ici trois mois, de grands travaux de rénovation vont commencer. Et leurs caravanes devront partir du terrain.

Sur le catalogue de présentation du projet, voici les bungalows plus luxueux proposés - © Tous droits réservés

A l'entrée du camping "La Rosière", des pancartes installées par les habitués - © Tous droits réservés

Mais des campeurs en colère

Seulement voilà, si les campeurs habitués attendaient impatiemment ces rénovations, ils ignoraient que leurs résidences seraient progressivement retirées du camping. "Certains d’entre nous ont trois mois pour partir. Mais déplacer une caravane résidentielle dans un autre endroit, ça coûte beaucoup d’argent… Il faut compter un millier d’euros pour le déplacement", raconte Véronique Caille, l’une des propriétaires.

D’autres résidents venaient à peine de faire un emprunt pour une nouvelle caravane. C’est le cas d’Isabelle Stassin : "Je devais avoir les clés ce week-end… Et je comptais vendre ma caravane actuelle pour pouvoir rembourser mon emprunt. Mais là, comme je dois partir du terrain, je ne sais pas comment je vais faire, et je me retrouve avec un crédit sur le dos !".

Car rester est impossible pour la plupart des habitués. "Il faut compter 35.000 euros pour l’un de ces nouveaux bungalows, et ça, c’est pour le plus basique. On ne peut pas se permettre une telle somme", dénonce Sylviane Caufriez, qui avait acheté en 1996.