Camion-citerne renversé sur la E19 à Nimy-Maisières: pas de risque pour la population, mais de gros embarras de circulation

Les mesures effectuées à proximité du camion-citerne accidenté sur la E19 à Maisières ne révèlent pas de dépassement des seuils de toxicité, a indiqué mercredi Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons. Le produit qui s'est échappé peut occasionner des "odeurs incommodantes" mais la situation ne présente aucun risque pour la santé des riverains, a-t-il ajouté. Les embarras de circulation devraient durer toute la journée. Un produit inflammable et toxique L'accident s'est produit sur l'autoroute E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes à hauteur de Maisières mercredi, vers 1h30 du matin. Un camion immatriculé en Italie s'est couché sur le flanc à l'entrée d'un chantier. Les deux occupants du véhicule ont été légèrement blessés. De la résine en solution "assimilable à de la colle", un produit hautement inflammable et toxique, s'est échappée du chargement des deux côtés de la berme centrale. L'autoroute a dû être fermée dans les deux sens et elle le restera encore au moins jusqu'à l'heure de pointe de cette après-midi.

L'accident a eu lieu sur la berme centrale: les deux sens de circulation ont dû être bloqués. - © Ville de Mons

Les pompiers sont rapidement intervenus et ont immédiatement appliqué une mousse pour stopper l'évaporation du produit, a détaillé le bourgmestre. Rejoints par la protection civile, les services de secours ont ensuite colmaté la fuite. La résine est inflammable et très corrosive: elle peut abîmer l’autoroute qui venait tout juste d’être rénovée. Le Service public de Wallonie évaluera la situation une fois la chaussée nettoyée. Le plan communal d'urgence déclenché La Ville de Mons et la Province de Hainaut ont déclenché dans la matinée le plan communal d'urgence. L'entreprise Solvay est chargée du pompage de la résine. La citerne en contenait vingt mille litres. Le camion accidenté doit être relevé et le produit toxique pompé et transvasé dans un autre véhicule: ces opérations prendront du temps.

Le bourgmestre de Mons Nicolas Martin a tenu une conférence de presse en fin de matinée. - © RTBF

Un SMS tardif ? Un SMS a été envoyé à 4600 habitants dans le rayon de l’accident via le système BE-Alert pour leur demander de garder fenêtres et portes fermées. Il s'agissait d'une mesure de précaution. Une communication massive utile dans ce genre de cas, mais pas suffisamment rapide, déplorent certains. Des critiques se font entendre. Pourquoi la communication n'a-t-elle pas eu lieu plus tôt - avant l'heure de pointe du matin ? -, pour diminuer au maximum l'impact de l'accident sur la circulation. L'accident a eu lieu dans la nuit, mais il a visiblement fallu du temps pour se rendre compte de l'ampleur de ses conséquences.

Gros embarras de circulation suite à cet accident survenu à hauteur de Nimy. - © RTBF

Retards à l'école... Des déviations ont été mises en place. Mais ces itinéraires alternatifs ont rapidement été saturés. "Je suis en retard de quatre heures au travail", expliquait un automobiliste qui n'était pas encore sorti d'affaire. Il n'était pas le seul. Des milliers d'usagers de la route se sont ainsi retrouvés pris au piège des bouchons sur l'autoroute et dans les déviations. Dans les écoles montoises, on a constaté de nombreuses arrivées tardives d'élèves. Et des professeurs ne sont jamais arrivés. Les garderies ont été appelées à rester disponibles plus tard que prévu vu les retards que risquaient d’avoir les parents pour récupérer leurs enfants à midi.

Les opérations de nettoyage devraient prendre une bonne partie de l'après-midi, ce mercredi. - © DR

... et au tribunal Autre conséquence indirecte de l'accident: la cour d'assises de Mons a dû commencer ses débats une heure et demi plus tard que prévu. La circulation étant compliquée, les magasins situés à proximité de la sortie d'autoroute Nimy-Maisières étaient boudés mercredi après-midi. Plusieurs enseignes ont dû se résigner à fermer boutique. Par ailleurs, plusieurs accidents ont eu lieu aux sorties de Mons, à cause du trafic. Un grave accident survenu à hauteur de Villers-Saint-Ghislain est venu compliquer la mobilité.

Magasins désertés ou carrément fermés: l'accident n'a pas fait les affaires des commerçants.

Par où passer? Il est conseillé d'éviter purement et simplement les lieux. Vers Paris, une déviation est mise en place via la sortie Mons-Est vers le R5a, vers Mons, puis la route industrielle N552, pour remonter sur l'autoroute à Saint-Ghislain, indiquent la police fédérale de la route et la Sofico. Vers Bruxelles, les automobilistes sont invités à prendre la sortie Nimy-Maisières vers la N552, en direction d'Obourg, pour y reprendre l'autoroute. La N6 est aussi fermée dans les deux sens entre les bornes kilométriques 50 et 51. Pour les camions, un itinéraire L a été mis en place, ajoute la Sofico. Un autre itinéraire conseillé en venant de Bruxelles vers la France est d'emprunter la A8/E429. Suivez les conseils en direct grâce à notre service Mobilinfo

Un 9 octobre dont se souviendront les automobilistes de passage à Mons - © Waze livemap