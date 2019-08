Camion bloqué dans le tunnel Rogier à Bruxelles : les tunnels ouverts à nouveau

Les tunnels Rogier et Botanique, fermés jeudi vers 15H00 dans les deux sens de circulation à cause d'un camion hors gabarit, ont pu être entièrement rouverts peu après 19H00 et ce dans les deux sens de circulation, a indiqué Bruxelles Mobilité. L'incident avait causé d'importantes perturbations du trafic sur la petite ceinture. A 16H30, la police avait déjà autorisé la réouverture du trafic vers la Basilique.

La police a été mobilisée sur place à l'entrée du tunnel pour aider à dégager le camion, coincé car trop haut pour y pénétrer. L'opération a duré un temps certain. Les équipes de Bruxelles Mobilité ont également dû s'occuper de remettre en place des plots en béton, des aménagements provisoires qui séparent les voies de circulation le temps des travaux qui y sont en cours.

"Les camions sont interdits dans les tunnels bruxellois", a rappelé Camille Thiry, la porte-parole de Bruxelles Mobilité. "Cela concerne tous les hauts gabarits, ceux qui sont au-dessus de 3,5 tonnes. C'est clairement indiqué", souligne-t-elle.