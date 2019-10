Camion avec des produits dangereux couché sur le flanc à hauteur de Wauthier-Braine: ring ouest fermé dans les deux sens

Le ring intérieur de Bruxelles est fermé dans les deux sens à hauteur de Wauthier-Braine au kilomètre 71,6. Un camion s'est couché sur le flanc. Selon le centre de crise du Brabant wallon, le poids lourd transporterait des substances potentiellement explosives.

L'accident, dont on ne connait pas encore l'origine, provoque de gros embarras de circulation, et cela ne risque pas de s'arranger durant l'heure de pointe. La police recommande d'éviter les lieux, d'emprunter la E42 en venant de Mons, vers Namur, puis de prendre la direction de Bruxelles via l'échangeur de Daussoulx.