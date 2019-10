Camion accidenté à Wauthier-Braine: le ring est rouvert dans les deux sens

La circulation était normalisée mardi matin sur le ring de Bruxelles à hauteur de Wauthier-Braine, indiquait vers 06h00 la police fédérale sur son site d'informations routières.

Lundi après-midi, un camion s’est couché sur le flanc sur le viaduc de Wauthier-Braine, et une centaine de litres de résine s’est écoulée sur la route. Cet accident avait généré le déclenchement du plan provincial d'urgence et la fermeture de l'autoroute à hauteur de Haut-Ittre/Wauthier-Braine en direction de Bruxelles. Le produit était considéré comme hautement inflammable.

Le ring intérieur a été fermé et les opérations de dégagement des fûts toxiques et du camion accidenté ont également nécessité la fermeture du ring extérieur à partir de 20h. Après les opérations de nettoyage et la remise en état de la chaussée, le ring extérieur a été rouvert à 1h25 et le ring intérieur à 5h30. Le plan provincial d'urgence a également été levé.

Les opérations se sont déroulées de la manière suivante, comme l’explique le communiqué de presse du centre de crise du Brabant Wallon :

- Déchargement des fûts cubiques provenant du container situé à l’arrière de la remorque (les plus dangereux) et chargement de ces fûts pour évacuation.

- Désolidarisation du tracteur, redressement et dépannage.

- Déchargement des fûts cubiques provenant du container situé à l’avant de la remorque et chargement de ces fûts pour évacuation.

- Évacuation des deux containers une fois vidés.

- Évacuation de la remorque.

- Nettoyage et remise en état de la chaussée.

Le Gouverneur du Brabant wallon a également remercié tous intervenants dans ce communiqué : les pompiers de la Zone de secours du Brabant wallon, les secours médicaux et psychosociaux, les policiers locaux et fédéraux, les agents de la Protection Civile, les membres du SPW, la police de l’environnement et les services de la commune de Braine-le-Château.