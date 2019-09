Cambriolages en série dans le Sud de Bruxelles : un suspect sous les verrous

L'avis de recherche aura donc porté ses fruits. Dix jours après sa parution, un suspect a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt dans le cadre d'une enquête sur une dizaine de vols commis cet été dans des habitations des zones de police Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem) et Montgomery (Etterbeek et les deux Woluwe).

L'homme a été interpellé en flagrant délit ce dimanche à Woluwe-Saint-Pierre, "grâce à l’excellente collaboration entre les six zones de police de Bruxelles", soulignent les autorités dans un communiqué.

Un suspect déjà sous bracelet électronique

Vols avec violence ou vols avec effraction : les faits sont particulièrement graves.

"Le suspect était en train d'exécuter une peine sous les modalités de la surveillance électronique. Le cas échéant, on pourrait requérir une peine assez conséquente qui pourrait même été doublée en cas de récidive légale", commente Stéphanie Lagasse, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Le suspect a été auditionné ce lundi par un juge d'instruction, qui l'a placé sous mandat d'arrêt.