Calmer l'anxiété des enfants et de leurs parents avant un examen médical ou une opération

A la clinique "En-jeu", assise sur les genoux de sa mère et un peu intimidée, Lexie, 3 ans, doit subir prochainement une intervention chirurgicale.

Elle participe à un jeu proposé par une psychologue. Marie Graeven, psychologue au MontLégia explique: "Le jeu est vraiment la voie royale pour entrer en communication avec l'enfant. Ensuite, nous allons lui transmettre des informations et entrer dans une relation thérapeutique avec lui".

Bien plus qu'une salle de jeux

Situé à la clinique du MontLégia, cet espace est plus qu'une salle de jeux. C'est l'endroit où trois psychologues préparent les enfants avant des examens médicaux ou des opérations. Bénédicte Minguet, docteur en psychologie à la clinique du MontLégia, explique: "Il faut pouvoir décoder. Il faut pouvoir offrir aux enfants la possibilité de s'approprier des mots pour comprendre ce qu'ils vont vivre. Et puis pour mettre des mots sur ce qu'ils vont ressentir, sur ce qu'ils ont envie de communiquer aussi et la façon dont avec ces mots ils vont pouvoir interpeller le personnel, les infirmières et les médecins et donc coopérer, être davantage acteur au coeur même des soins".

L'enfant devient acteur

Rassurée, confiante, Lexie participe activement à la séance. Après quelques minutes, elle devient même chirurgienne.

Pour la psychologue, cette action a un effet positif. "C'est vraiment extraordinaire de voir qu'un enfant de trois ans qui a déjà accès au langage mais qui est dans cette situation nouvelle à l'hôpital a très peu parlé, a communiqué à travers le jeu. Effectivement, elle est devenue actrice de l'intervention et déguisée en docteur, c'est elle la marionnette. Elle a très bien reproduit les gestes nous montrant qu'elle avait très bien compris l'information", poursuit la psychologue Marie Graeven.

Les parents sont rassurés

Grâce aux explications de la psychologue, la mère de famille qui assiste pourtant passivement au jeu est rassurée. "Il y a un moment de séparation avec les parents, le fait de porter un masque. Pour moi, c'est quelque chose de stressant autant pour elle que pour moi. C'est bien d'être préparé à l'intervention", explique Karin Graeven, la mère de Lexie.

Réduire le nombre d'anesthésies générales

Le Dr Khamis est radiologue pédiatrique. De son côté, il estime que le travail des psychologues apporte indéniablement une valeur ajoutée à la prise en charge des jeunes patients. "On a réduit de 90% les anesthésies générales chez les enfants au-delà de 5 ans. Cette technique réduit l'angoisse des enfants et nous permet de travailler dans un climat de sérénité avec des examens de bonne qualité".

C'est gratuit

Par an, la clinique "En-jeu" accueille 1000 patients. Les séances sont gratuites.