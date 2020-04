Calme plat aux lacs de l'Eau d'Heure en ce début de vacances

En temps normal, les lacs de l’Eau d’Heure attirent plus d’un million de personnes par an et notamment de nombreux Néerlandais. Mais en cette période de confinement, le site à cheval sur la province de Hainaut et de Namur est quasi désert. Toutes les attractions, les villages de vacances sont fermés.

" Les vacances de Pâques devraient pourtant marquer le début de la saison, explique Philippe Fourmeau le porte – parole de l’asbl qui gère cette zone touristique de 1800 hectares. En plus, le beau temps est là mais nous n’avons pas le choix ; c’est impactant pour nous, pour tous les opérateurs, le secteur Horeca, les villages de vacances etc. Nous réfléchissons déjà à l’après confinement mais aussi aux aides dont nous pourrions bénéficier pour passer ce cap difficile ! "

Seuls les habitants du coin sont autorisés à se balader à proximité de leur habitation mais pas question d’occuper une seconde résidence ou de prendre sa voiture pour y passer une journée.

" Tant du côté namurois qu’hennuyer la police veille, rappelle Christophe Bombled le bourgmestre de Cerfontaine qui compte une partie du site des lacs de l’Eau d’Heure sur son territoire. Il n’y a rien à faire même si c’est tentant avec ce soleil ! Les gens doivent comprendre que nous vivons une crise sanitaire majeure qui impose le confinement ! "

Ceux qui tenteraient malgré tout de se rendre sur le site durant ces vacances de Pâques s’exposent à une amende pouvant aller de 250 à 4000 euros en cas de récidive.