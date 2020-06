Call center à Bruxelles: activité toujours stable, en moyenne 46 appels par jours

Comme chaque semaine, la Commission communautaire commune, la COCOM fait le point sur l'activité du call center mis en place en région bruxelloise pour le "tracing". Dasn son communiqué, elle affirme qu'entre le 4 et le 10 juin, "le call center a contacté 322 personnes, soit en moyenne 46 appels chaque jour. Les agents de terrain ont de leur côté effectué 43 visites à domicile, soit 6 visites par jour en moyenne".

Après un mois de déconfinement

Bref, l'activité du centre est plutôt faible et stable, avec une très légère augmentation du nombre d’appels (+ 11) et de visites sur le terrain (+ 1) par jour, ce qui selon la COCOM, "reflète la faible propagation de l’épidémie dans la capitale après un mois de déconfinement".



Depuis l’ouverture du centre d’appel, le faible niveau d’activité a été mis à profit pour améliorer les taux de réponse de la population aux appels des agents, via notamment l’envoi d’un sms aux personnes infectées avant qu’elles ne soient appelées, ce qui donne des résultats probants.