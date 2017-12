Cadeaux et repas de Noël pour les sans-abri à Bruxelles

Si ce 25 décembre est un jour de fête, tout le monde n'a pas les moyens de célébrer Noël. Pour cette raison, le centre de jour bruxellois Le Clos a décidé d'organiser un repas de Noël à midi pour les sans-abri.

Entrée, plat, dessert ont été offerts à une quarantaine de personnes, attablées par 4 ou 6. Au menu: dinde et bûche de Noël. De quoi ravir Kevin, à la rue depuis deux semaines: "Ca fait plaisir un bon petit repas chaud. Et puis, c'est copieux. On n'a pas toujours ça".

On est entre amis

Guirlandes et boules de Noël viennent apporter une touche festive au petit local du Clos, situé Parvis Saint Gilles. Il faut dire qu'au delà du repas, les sans abri viennent aussi chercher une atmosphère chaleureuse. "Je viens ici chaque année depuis quatre ans", confie Patrick. "Ici, tout le monde se connaît! On est entre amis. Même si, bon... en famille ce serait mieux".

"Même si on est pas tous catholiques, c'est quand même une fête qui rassemble tout le monde. C'est mieux de célébrer ça tous ensemble que de traîner dans la rue ou une gare", confie Kevin.