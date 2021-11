Cadavre découvert dans l’Escaut à Pecq : l’autopsie ne révèle rien de suspect

Le cadavre d’un homme a été découvert dimanche matin dans l’Escaut à Pecq. C'est un batelier qui a fait la macabre découverte entre les portes de l’écluse d’Hérinnes, près de Tournai. Divers services de la police scientifique fédérale et le Parquet de Mons-Tournai sont descendus sur place. Les causes du décès n’étant pas précises, ce dossier a été mis à l’instruction. Le magistrat instructeur avait ordonné l’autopsie du cadavre. Celle-ci a eu lieu ce lundi 15 novembre. On ignore toujours les causes précises du décès. Le corps, qui était mutilé, a été autopsié.

L’autopsie de cet homme, de race blanche et âgé d’une cinquantaine d’années, a été pratiquée lundi par un médecin légiste. Les résultats de ces examens n’ont été communiqués que ce mercredi auprès du parquet de Tournai. "Cette autopsie n’a pas permis de mettre en évidence une intervention tierce", a précisé Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai, ce mercredi en début d’après-midi. La piste d’un acte criminel étant écartée par le Parquet, les enquêteurs orientent leurs investigations vers la thèse accidentelle ou un acte volontaire. Un relevé de disparitions inquiétantes est en cours d’élaboration, tant en Belgique que dans le Nord de la France, la frontière franco-belge étant proche des lieux où le cadavre a été retrouvé.