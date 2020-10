"Cabaret du bout du monde": la compagnie liégeoise Le Grandgousier est de retour au TURLg

Ce "Cabaret du bout du monde" a connu multiples péripéties, reports et reprogrammations avant de pouvoir enfin prendre place sur les planches du Turlg, comme l'explique le metteur en scène Fabrice Piazza. "Il y a trois semaines, la salle qui nous avait été promise pour jouer le spectacle nous a été refusée à cause du Covid. Il nous a fallu trouver une solution de dernière minute. On a failli baisser les bras, tout arrêter mais la distribution a dit non, c’est trop bête, il faut aller jusqu’au bout ! Surtout que c’est un spectacle qui parle du monde et qui fait écho à une certaine actualité".