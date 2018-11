Ça se précise pour le téléphérique de Huy…

Le dossier du nouveau téléphérique de Huy entre dans une phase décisive avec le démarrage de l'enquête publique ce lundi.

Cela dit, il faut rester patient car la mise en service n'est pas attendue avant 2020 ou 2021. La passation des marchés prend toujours du temps.

Cette enquête publique porte sur la réhabilitation générale du téléphérique, avec trois stations et la remise à neuf de l'esplanade. Et, on le sait, les autorisations et les budgets se sont progressivement dégagés ces derniers mois. Environ 7 millions partagés entre la Ville, la Région, la Province et les assurances.

Le téléphérique est en arrêt forcé depuis 2012 : un hélicoptère avait heurté le câble de soutien.

Ici, on ne change pas la structure du téléphérique ni les célèbres cabines. Mais grosse nouveauté : l'installation d'un ascenseur vitré. Il rendra le fort accessible, notamment aux personnes à mobilité réduite, et à tous ceux qui hésitent à pratiquer les escaliers.

Pour les autorités communales, le téléphérique est bien plus qu'un téléphérique. C'est un outil fondamental pour le développement touristique de la Ville.