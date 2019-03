C'est parti, sous la pluie, pour trois jours de festivités carnavalesques à Binche! (photos, vidéo)

Des déguisements imaginés des mois à l’avance et préparé dans le plus grand secret.

Ils parcourent la ville en sociétés et après un repas en famille ou entre amis, les groupes se reforment pour le cortège du Dimanche Gras.



Après celui-ci, les sociétés continuent à déambuler en rue en musique jusque tard dans la soirée. La nuit sera ensuite rythmée au son des tambours.

Le cortège carnavalesque dominical partira à 16 heures (et non plus 15h comme il était de tradition) en direction du centre-ville et de la Grand-Place. Plusieurs milliers de personnes participeront à l'événement.

Le Carnaval de Binche se poursuivra lundi et mardi, jour de l'apothéose des festivités, avec, entre autres, la sortie des gilles et le grand "rondeau" sur la Grand-Place auquel participeront plusieurs centaines de gilles des 15 sociétés de la ville. Elles culmineront avec le cortège aux oranges l'après-midi et enfin celui du soir.