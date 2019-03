C'est l'heure du déménagement pour le musée archéologique de Namur (Vidéo)

Le transfert vers l'ancienne école des Bateliers aura finalement deux ans de retard mais c'est désormais parti, le musée archéologique de Namur déménage ses collections. 3500 épingles, pièces de monnaie ou encore pots en céramiques doivent être emballés. Un véritable travail de fourmi.

Ils sont plus d'une dizaine à s'activer dans la Halle al'Chair, attablés pour emballer l'une après l'autre, toutes les pièces qui quittent temporairement leurs vitrines. Equipés de gants pour ne pas abîmer les précieux objets: "Ici c'est le début de la chaine opératoire, on commence par aller le chercher et lui créer sa carte d'identité", explique Marie-Hélène Schumacher de l'Agence wallone du Patrimoine qui coache les équipes.

A chaque pièce son conditionnement

Ensuite, les collections sont placées dans des boites particulièrement soignées et s'assurer que les pièces ne bougent pas lors du transport. Et chaque objet présente ses propres exigences, il ne faut pas, par exemple, mettre des pièces métalliques dans du papier classique, le chlore utilisé dans la fabrication du papier pourrait corroder le métal et abimer les objets anciens.

Le musée archéologique de Namur a du pain sur la planche. Il faudra neuf mois pour y arriver. Le nouveau musée archéologique de Namur devrait ouvrir ses portes dans le pôle muséal des bâteliers au printemps 2020.