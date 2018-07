C'est en Hainaut où la diminution des victimes de la route est la plus importante

Le week-end s'annonce difficile sur les routes, avec les départs en vacances. En France, il est même classé rouge par Bison futé.

Les routes seront chargées chez nous aussi. Des routes wallonnes plus sûres d'année en année puisque le nombre de victimes de la circulation diminue : 289 morts l'année dernière. C'est encore beaucoup mais il y a 20 ans, 500 avaient perdu la vie en un an.

Et parmi les différentes provinces, c'est en Hainaut que la diminution des décès sur la route est la plus importante. 97 morts l'année dernière, contre 122 en 2015.

"Il est vrai que la province de Hainaut avait connu une année 2015 assez mauvaise en la matière. C’était aussi une année où il avait fait très chaud en été ; peut-être propice à la consommation d’alcool avant de prendre le volant, déclare Belinda Demattia, porte-parole de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière. Mais depuis, on observe une diminution. On espère que cela va se poursuivre. En plus des contrôles et des radars (y compris des nouveaux), des campagnes de sensibilisation sont menées un peu partout en Wallonie. Notamment dans les festivals, puisque c’est de saison. Tous ces éléments participent à améliorer la sécurité routière."

L'Agence wallonne pour la Sécurité routière qui s'est d’ailleurs fixé comme objectif un maximum de 200 tués sur les routes en 2020.