C'est définitivement la fin de la Fonderie Saint-Roch à Couvin

Après 115 ans de production de chaudières en fonte, la faillite a été déclarée il y a une semaine. Les curateurs ont épluché les comptes. Et le constat est là : il n'y a aucun espoir de reprise. Trop de dettes et trop d'investissements à faire.

"Dès janvier-février 2018, la situation était sans espoir, explique René Walgraffe, curateur. Les travailleurs, ici, ont tous été licenciés. Ils s'en doutaient d'ailleurs depuis longtemps… Le gouvernement wallon ayant clairement dit qu'il n'avancerait plus d'argent pour la fonderie (…) Pour l'instant, l'usine est encore en activité ; de manière réduite pour terminer la production de tout ce qui était encore sur les chaînes de montage et tout ce qui demandait peu d'investissements en personnel afin d'aboutir à un produit fini qui peut être valorisé sur le marché. Cela représente à peu près une quinzaine de personnes, qui vont encore travailler durant quelques semaines. Mais il n'est pas question d'aller au-delà et d'acheter de nouveaux produits."