C'est à Bruxelles qu'un travailleur gagne le mieux sa vie

17% de plus que la moyenne nationale: c'est le salaire moyen à Bruxelles-Capitale. Les personnes qui travaillent dans le centre du pays ont plus de chances d'avoir un salaire élevé. C'est ce qu'il ressort de l'enquête sur les salaires de 2016, menée auprès de près de 95.000 salariés par Statbel, l'office belge de statistique. A la deuxième place du podium, on retrouve Hal-Vilvoorde où l'on gagne 6% de plus que la moyenne nationale.

"Il en va de même des entreprises implantées dans les arrondissements bordant la capitale qui figurent, pour la plupart, parmi les meilleurs payeurs", ajoute Statbel sur son site internet.

L’arrondissement de Dinant compte les emplois les moins attractifs sur le plan financier; les salaires y sont inférieurs de 24 % à la moyenne nationale. En Flandre, le salaire moyen le plus bas est observé dans l’arrondissement de Furnes