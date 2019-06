BXL Tour ce dimanche : le trafic perturbé dans les rues de la capitale

Le départ a été donné ce matin à la place des Palais. 3200 coureurs y ont pris part. Le parcours de la course emprunte, en grande partie, celui de l'étape du contre-la-montre du Tour de France prévue le dimanche 7 juillet 2019. L'arrivée est prévue sur l'avenue du Gros Tilleul, à deux pas de l'Atomium. Plusieurs lieux et grands axes seront temporairement fermés à la circulation, avec des répercussions dans différents secteurs de la Région bruxelloise.

La 3ème édition du BXL TOUR, la course cycliste de 40 km, a lieu ce dimanche dans les rues de la capitale. La circulation sera perturbée entre 08H00 et 14H00.

Le public peut s'informer en temps réel. Un plan interactif ainsi que de multiples informations sont disponibles via le lien www.bxltour.be/mobilite. Les informations sur les parkings sont d'ores et déjà accessibles via www.mobilite-mobiliteit.brussels, www.bruxelles.be/parkings et www.parkandride.brussels. Les coupures et déviations occasionnées sur le réseau Stib sont quant à elles consultables sur le site www.stib-mivb.be. Le parcours du BXL TOUR est également intégré aux applications de guidage Waze et Google Maps.

Grands axes perturbés

La fermeture du parcours proprement dit sera effective durant le passage des coureurs. Les rues du tracé seront donc rouvertes progressivement après le passage de ces derniers et de la voiture balai.

Parmi les axes impactés figurent notamment le boulevard du Centenaire, la place des Palais, la rue et le tunnel Belliard, l'avenue de Tervuren, le boulevard du Souverain, le boulevard Général Jacques, le boulevard Auguste Reyers, le boulevard Lambermont, l'avenue Van Praet, l'avenue du Parc Royal ainsi que les sorties de l'autoroute A12 vers Bruxelles. Des déviations sont indiquées.