BXL Tour 2018 : sur les traces des coureurs du Tour de France

Un an avant les coureurs professionnels, vous pourrez le 17 juin prochain tester le parcours qui accueillera le premier contre-la-montre du Tour de France 2019. Pour sa deuxième édition, le BXL TOUR se met donc déjà en mode " Grande Boucle ". Au programme, 28 kilomètres entre la Place des Palais et l'Atomium.

" On part plus tôt "

Exit donc les tunnels de la petite ceinture et de l'avenue Louise. " La bonne nouvelle, c’est que ce parcours enclave moins certains quartiers " explique Joël De Keyzer, du service trafic de la police de Bruxelles. " Et deuxièmement, on a changé les heures de départ. On part plus tôt en matinée vu que la vie économique, touristique, de loisir démarre en début d’après-midi le dimanche à Bruxelles ".

Améliorer la communication

Premier départ à 10 heures. Mais les axes empruntés seront fermés à la circulation dès 9h15. Réouverture entre 13 et 14 heures. La police communiquera toutes ses informations en temps réels, notamment sur twitter. " Et elles seront aussi partagées par les systèmes de navigation, là aussi en temps réel " précise Els Ampe, échevine de la mobilité à la Ville de Bruxelles. " C’est clair que l’an dernier, il y a eu un déficit de communication. Mais c’était aussi une première. Il faut un certain temps pour qu’un tel événement s’installe et soit intégré par les bruxellois, comme c’est le cas pour les 20 KM ". Reste un point noir, le boulevard Général Jacques. Les travaux ne seront pas terminés. La Ville réfléchit donc a adapté son tracé à cet endroit.

Les premiers ne seront plus les derniers

Concernant la course, là aussi les organisateurs ont appris de leurs erreurs. L’ordre des départs sera revu et corrigé. " L’année dernière, on a fait partir les plus lents avant les plus rapides en espérant réduire le temps de fermeture des voiries " reconnaît Anthony Fina, de Brussels Major Event, l’asbl de la Ville qui organise la course. " Mais voilà, on s’est rendu compte que cela a provoqué des bouchons voire des accidents, heureusement pas graves. Donc cette année, retour à la logique, les plus lents partiront les derniers et ils pourront profiter de la ballade sans être pressés par des sportifs plus aguerris ".

Les inscriptions sont déjà ouvertes (10 ou 15 euros). Avis aux amateurs, la course ne pourra pas accueillir plus de 5000 cyclistes pour des raisons de sécurité.

Par ailleurs, toute une série d’activités et d’animations sur le thème du vélo seront organisées à l’arrivée, au pied de l’Atomium.