Buxelles: une action d'Extinction Rebellion sur la Grand-Place perturbée par le spectacle son et lumière

Des activistes d'Extinction Rebellion étaient présents vendredi soir sur la Grand-Place de Bruxelles pour leur "deuxième déclaration de rébellion", mais cette action a été quelque peu étouffée par le spectacle son et lumière diffusé plusieurs fois.

Cette action de désobéissance civile d'Extinction Rebellion devait débuter à 20h08, après le spectacle son et lumière diffusé sur la Grand-Place à l'occasion des Plaisirs d'hiver. A l'issue du spectacle, le logo de l'association a été projeté sur la façade de l'Hôtel de Ville et plusieurs membres en costumes lumineux se sont mélangés à la foule. Mais presqu'aussitôt, le son et lumière a repris, si bien que les membres d'Extinction Rebellion semblaient faire partie du spectacle. De petits groupes d'activistes se sont ensuite formés et ils ont tenté de lire leurs déclarations à voix haute, scandant également "Extinction Rebellion".