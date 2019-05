Butgenbach obtient son « drapeau bleu »

A travers la Belgique, 20 lieux de baignade extérieurs ou ports de plaisance ont obtenu le label « Blue Flag » pour la saison 2019, symbolisé par un pavillon bleu. C’est ce qu’a annoncé jeudi l’ASBL GoodPlanet, qui coordonne le label international chez nous. Ce drapeau décerné après audit externe distingue des zones qui se démarquent en termes de sensibilisation et d’éducation des visiteurs, et démontrent un certain niveau de qualité de l’eau, de gestion environnementale.

Douze zones de baignade et 8 ports de plaisance ont obtenu ce label pour la saison 2019. Parmi les plages et zones naturelles qui étaient candidates à l’obtention du pavillon bleu et l’ont décroché, ne figurent que deux sites wallons : le lac de Conchibois, à Saint-Léger, où l’on peut se baigner en été au milieu de la verdure, et la plage (VENNtastic beach) de Butgenbach en province de Liège, une grande zone de sable et de gazon avec possibilité de nager, jouer, bronzer, etc.

Parmi les critères à remplir pour pouvoir arborer un pavillon bleu figurent l’affichage d’informations précises sur la qualité de l’eau, la mise à disposition de poubelles suffisantes et permettant le tri et le maintien d’une plage propre, entre autres.

Selon le responsable du projet chez GoodPlanet, Simon Reijniers, toutes les villes et communes de la côte belge « se sont engagées à faire flotter le Blue Flag dès 2020 ».