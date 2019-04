"Bulle" wallonne des certificats verts: l'opposition s'abstient, le projet adopté en plénière vendredi?

Le jour où la décision a été prise de multiplier les certificats verts accordés aux installations photovoltaïques, les graines d’un énorme problème financier ont été plantées dans le terreau wallon. Au point qu’aujourd’hui, on estime qu’il faut résorber un montant chiffré entre 1,5 et 1,8 milliards d’euros.

Comment le problème a-t-il pu prendre de telles proportions ? Et, surtout, peut-il être sous contrôle avec les dernières solutions avancées ? Pour répondre à la première question d’abord, il faut savoir que les détenteurs de certificats verts – souvent les propriétaires de panneaux photovoltaïques – avaient la possibilité de revendre leurs certificats sur le marché libre à des conditions très intéressantes. Mais que si le prix du marché descendait en-dessous d’un certain niveau, Elia garantissait le rachat à 65 euros/pièce.

Or, la distribution très généreuse des certificats a finalement noyé le marché et réduit la valeur de chaque part. Donc, Elia a dû racheter de plus en plus de certificats… qu’elle n’a évidemment pas pu revendre. Petit exemple : le mécanisme lui coûtait 59 millions en 2003. Et en 2017, on en était déjà à 550 millions ! Un montant qui n’a fait que gonfler.

Une réaction des pouvoirs publics?

La réponse est "oui", mais c’était compliqué… On retiendra notamment le système SolarChest : une société chargée de racheter les certificats verts puis de les revendre quand le prix remonterait, mais qui, après deux ans, était quasi exsangue. Entretemps, la facture du consommateur avait déjà été alourdie pour répondre à la surcharge. Et finalement, ça ne marchait pas vraiment.

Tout cela n'était que du camouflage, selon le nouveau ministre de l’Energie, Jean-Luc Crucke. Raison pour laquelle, en septembre dernier, il a proposé une autre façon de faire. Il a suggéré de s’adresser aux banques.

L’idée, c’est qu’elles émettent des obligations avec lesquelles elles achèteront les certificats verts – ceux déjà en réserve et ceux encore à venir – et qu’ainsi elles résorbent peu à peu le problème.

Ça ne sera pas gratuit pour la Région et, donc, pour le citoyen. Mais en fin de compte, dit Jean-Luc Crucke, on passe d’un système impayable à un système qui coûte mais qui offre une solution définitive.