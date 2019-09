Budget participatif: Namur débloque 1,5 million sur cinq ans pour financer des projets citoyens

Vous habitez Namur ? Vous avez plus de 16 ans et vous rêvez d'un mur d'escalade ou d'un jardin partagé dans votre quartier ? Ce sera peut-être possible.

La Ville de Namur va en effet dépenser 1,5 million d'euros sur cinq ans pour financer des projets citoyens. C'est ce qu'on appelle un "budget participatif", géré par et pour les citoyens, avec l'aide des services communaux. 300.000 euros seront ainsi mis à disposition des habitants chaque année.

Comment va-t-on sélectionner les projets ?

"Il y aura d’abord un appel à projets. Nous allons aider les personnes à rentrer des projets, car ça ne s’improvise pas, répond Patricia Grandchamps, échevine de la Participation citoyenne. Et puis, il y aura une sélection par notre administration pour voir quels sont les dossiers qui tiennent la route. Ensuite, les projets retenus seront mis au vote, sur le site Internet notamment de la Ville. Au final, ce seront les Namurois qui sélectionneront les projets."

Ces 300.000 euros annuels vont servir pour développer des projets utiles au plus grand nombre. "Par exemple, poursuit l’échevine, on pourrait imaginer qu’un quartier achète des vélos électriques et les mette à disposition des habitants. De notre côté, on serait attentif à ce que ces vélos soient bien utilisés par les habitants, comment les rangerait-on… L’objectif, c’est que ce soit d’intérêt général !"

D'autres villes ont déjà lancé un budget participatif, comme Braine-l'Alleud, Wavre ou Bruxelles.