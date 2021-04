Budget participatif de Namur : voici la liste des 22 lauréats

La liste des lauréats du premier budget participatif de la Ville de Namur a été dévoilée officiellement ce vendredi soir lors d'une présentation en direct sur Youtube. Depuis plusieurs semaines, une campagne de vote permettait aux citoyens namurois de désigner parmi 77 projets lesquels ils voulaient voir se réaliser, doublée d'une sélection par un jury professionnel. A l'issue de cette procédure en deux temps, 22 candidatures réparties dans trois catégories (A, B et C) ont été retenues et se répartiront une enveloppe totale de 330 000 euros. La liste complète des lauréats et les montants alloués se trouve ci-dessous.

Par ailleurs, on apprend que 5390 Namurois ont participé à cette procédure, soit environ 6% de la population qui entrait dans les conditions pour le faire, et ont exprimé un peu plus de 14 000 votes (chaque personne pouvait voter pour plusieurs projets différents, mais une seule fois par projet). Le détail des votes citoyens récoltés par chacun des projets n'a pas été divulgué, le Collège communal et le président du jury se contentant d'indiquer qu'un maximum de 500 voix avait été atteint par le projet le plus plébiscité.

L'échevine en charge de la Participation Patricia Grandchamps (Ecolo) s'est félicitée du succès de cette toute première édition et de l'engouement rencontré auprès du public : "On se réjouit de voir le nombre mais surtout la qualité des projets qui ont été déposés et qui ont touché des domaines très variés, cela prouve que le budget participatif répond à une vraie demande de la part des citoyens. On peut aussi souligner que les votants ont été recensés dans tous les quartiers, même les moins densément peuplés, que la mixité de genre a été respectée et que les jeunes se sont mobilisés autant que les personnes plus âgées."

Les lauréats auront à présent six mois pour entamer la réalisation de leur projet et pourront bénéficier d'un accompagnement des services communaux. Une deuxième édition du budget participatif a déjà été confirmée et devrait voir l'appel à candidature lancé d'ici à l'automne 2021.

Catégorie A : entre 1 et 25 000 euros (15 projets)

- "Vélo Social Club", atelier mobile d'entretien et de réparation de vélos (5050 euros)

- "Au coeur de Salzinnes", développement de jardins et de potagers partagés à Salzinnes (10 000 euros)

- "Une cité en biodiversité", réappropriation citoyenne des espaces verts et installation d'un four à pain à Plomcot (10 000 euros)

- "Pom'Pom'Pelup", création d'un verger participatif et d'une fête de la Pomme à Wépion (16 761 euros)

- Construction d'un ponton PMR sur les berges de la Meuse pour permettre aux personnes en chaise roulante de monter à bord d'un kayak (19 200 euros)

- Installation de matériel pour fitness en extérieur au centre Croix-Rouge à Belgrade (21 296 euros)

- "Street Park", construction d'une zone réservée à la pratique du skateboard et autres sports de glisse urbaine, emplacement encore à définir entre Saint-Servais et Bomel (23 958 euros)

- Potager partagé dans le quartier d'Asty-Moulin (4250 euros)

- "Au jardin d'Antoine", transformation du jardin Saint-Antoine à Bomel en différentes zones accessibles au public afin de favoriser la convivialité et la biodiversité (8345 euros)

- Valorisation collective des productions alimentaires locales à Saint-Marc, acquisition de matériel culinaire (2479 euros)

- Acquisition d'une "joëllette" par le Racing Club de Namur, dispositif qui permet à des personnes à mobilité réduite de profiter d'un jogging accompagnées par des personnes valides (4661 euros)

- "Autour du pain", développement d'activités pédagogiques autour d'un four à bois itinérant (5000 euros)

- Développement d'une infrastructure pour réparer les machines à coudre au repair-café de Basse-Enhaive (455 euros)

- Amélioration de l'espace Fernand Massart à Beez, développement d'activités sociales et sportives (9650 euros)

- "Les ânes de l'Arche", réalisation d'aménagements pour permettre l'installation définitive de deux ânesses présentes depuis 2020 sur le site de l'Arche à Salzinnes (23 969 euros)

Catégorie B : entre 25 001 et 150 000 euros (3 projets)

- Végétalisation des berges de la Meuse, installation de paniers métalliques pour accueillir des plantes aquatiques et favoriser la biodiversité entre l'Enjambée et le Pont de Jambes (30 140 euros)

- "D'un rêve de quartier à un quartier de rêve", piétonnisation de la rue Ponty dans le quartier Saint-Nicolas et création de nouveaux aménagements collectifs (53 330 euros)

- "Forum vedrinois", réaménagement des abords de la salle communale Parmentier à Vedrin (66 530 euros)

Catégorie C: entre 1 et 10 000 euros (4 projets)

- "Li Bia Bosquet", plantation d'une mini-forêt de 750 arbres au parc des Sources selon la technique dite "Miyawaki" (10 000 euros)

- Protection des oiseaux avec Natagora, installation de nichoirs et autres aménagements à destination des oiseaux autour du village de Loyers (3625 euros)

- "Namur pour tous et toutes / Nameur po tot", création d'un guide et d'une plateforme par et pour les personnes en situation de handicap (7109 euros)

- "G100 de l'énergie à Namur", constitution et animation d'un groupe de 100 citoyens autour de la question de la transition énergétique (9 266 euros)