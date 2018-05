Bruxelles: voici le nouveau visage de la place Dumon à Stockel

Après plus d'un an de travaux, la place Dumon de Stockel, à Woluwe-Saint-Pierre, est sur le point d'être achevée. Seules les échoppes au bout de la place doivent encore être finalisées. Résultat: une place de plain-pied avec fontaines, arbres et... sans voiture.

"La place était moche, c'était un parking à ciel ouvert", explique Benoît Cerexhe, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. "Là, on a voulu la transformer pour en faire un lieu de rencontres... où l'on peut installer des terrasses par exemple."

Supprimer les places-parkings

La métamorphose de la place Dumon fait d'ailleurs partie d'une politique régionale qui vise à supprimer les "places-parkings" à Bruxelles. La Région a ainsi co-financé cette rénovation à hauteur de 3,5 millions d'euros. "Qui peut encore aujourd'hui imaginer une place Flagey avec des voitures?", demande Pascal Smet. "Les places doivent être des lieux conviviaux. Elles doivent être rendues aux riverains", ajoute le ministre bruxellois des Travaux publics. La prochaine étape? La place du Miroir à Jette. Et ensuite, espère Pascal Smet, "Schuman et Toison d'Or".

Mais la suppression de ces places de parking n'est pas au goût de tout le monde. "Les clients ne pourront plus se garer et ils ne vont plus venir", s'inquiète un commerçant. "Je ne crois pas que cette place amènera une nouvelle clientèle car ici, c'est un quartier âgé, on n'est pas à Flagey." Un autre commerçant est plus optimiste: "Je pense que les clients vont s'adapter, changer leurs habitudes et trouver d'autres moyens de venir".

Cette crainte a tout de même poussé la commune à proposer 75 places de parking rapide [30 minutes] sur la place et aux alentours. "C'est un bon compromis", estime dès lors Philippe De Ronchene, responsable de l'association des commerçants.

L'inauguration de la place aura officiellement lieu le week-end du 2-3 juin. A cette occasion, des festivités seront organisées.

Notons que Woluwe-Saint-Pierre fait partie des quatre communes bruxelloises qui maintiennent les écrans géants pour la coupe du Monde de football. La place Dumon accueillera ainsi cette année les supporters des Diables Rouges chaque soir de match.