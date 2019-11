Bruxelles : voici à quoi ressemblent les nouveaux Villos électriques

Quelque 1800 eVillo ! débarquent dans 360 stations de la Région de Bruxelles Capitale. Ce sont des Villo classiques mais avec une assistance électrique… portative. La batterie vous appartient, vous la branchez sur l’eVillo quand vous empruntez ces bicyclettes en libre-service.

Plus d’un tiers de la flotte des vélos de JCDecaux est aujourd’hui équipé pour accueillir cette batterie. Ils sont "hybrides". Comprenez que vous pouvez rouler avec ou sans la batterie. Pour obtenir cette assistance électrique, il faut souscrire à l’option pour 4,15 euros par mois en plus de l’abonnement Villo classique qui est de 34,70 euros par an. L’abonné reçoit alors sa propre batterie portative et rechargeable à brancher à l’avant du nouveau modèle. "Cette batterie compacte tient facilement dans une poche ou dans un sac à main, se recharge en 2 heures, via un port USB-C et offre une autonomie de 8 à 10 km", explique l’entreprise de publicité lors de la conférence de presse de ce matin.

Le politique compte sur cette offre pour fluidifier les rues de Bruxelles. "Nous investissons dans de nouvelles infrastructures cyclables et nous lançons l’offre eVillo !, déclare Elke Van den Brandt, Ministre de la Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale. En augmentant la facilité d’utilisation des vélos de partage, Villo ! sera un véritable acteur de changement pour un Bruxelles plus fluide."