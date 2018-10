Bruxelles-Ville : PS et MR ne disposent plus que d'une majorité étroite

Le dépouillement se poursuit à la Ville de Bruxelles. On en est à 70% des bureaux dépouillés et le différentiel entre le PS et son dauphin Ecolo se creuse. Après la première vague de 10 bureaux, les Verts talonnaient les socialistes. Après 70 bureaux, l'écart atteint les 12%. Mais le premier enseignement, à ce stade des résultats, est la difficulté de reconduire la coalition sortante PS-MR, qui ne décroche que 25 sièges sur 49. C'est un peu étriqué. S'ils veulent poursuivre ensemble, PS et MR devront s'allier soit avec le CDh et ses quatre élus (en chute libre par rapport à ses 10 conseillers de 2012) ou avec DéFI, stable avec ses trois élus. Ecolo pourrait donc s'ériger en vainqueur moral tout en restant dans l'opposition. Il faudra sans doute attendre les résultats définitifs avant de valider l'une ou l'autre de ces hypothèses.