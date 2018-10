Bruxelles-Ville: PS et Ecolo entament des discussions

Les dés sont jetés à la Ville de Bruxelles. Le bourgmestre PS Philippe Close a réussi son pari. Il arrive largement en tête et décroche 17 sièges, à peine 1 de moins qu'il y a 6 ans avec le populaire Freddy Thielemans en figure de proue. Malgré le scandale du SamuSocial, la démission d'Yvan Mayeur et Pascale Peraïta, les polémiques autour du piétonnier, l'échec du stade national et le départ du Sp.a, on peut parler de succès pour l'actuel bourgmestre. Qui plus est, ses 8501 voix de préférence lui confèrent une réelle légitimité. En revanche, la coalition sortante, avec le MR d'Alain Courtois, ne dispose plus d'une majorité avec ses 24 sièges sur 49.

Parti en flèche lors des premiers bureaux dépouillés, Ecolo ne décroche qu'une victoire modeste, avec une progression de 2 sièges. Le vrai vainqueur du scrutin à la Ville de Bruxelles, c'est le PTB. Absent du conseil communal, le parti de gauche radicale y fait son entrée avec 6 élus. En baisse, le MR abandonne 3 sièges. Le CDh, privé de Joëlle Milquet et cornaqué par le relativement peu connu Didier Wauters cède 5 sièges. Reste à voir comment ces résultats se traduiront concrètement. PS et MR pourraient poursuivre ensemble en s'adjoignant le cdH ou Défi. Le PS pourrait aussi s'allier à Ecolo et former une alliance jusqu'ici inédite à la Ville de Bruxelles. Selon nos informations, la tête de liste Ecolo, Benoît Hellings, a pris le chemin de l'Hôtel de Ville pour entamer des discussions avec le PS.