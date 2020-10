Bruxelles-Ville: les coulisses de l'élection du nouveau président du CPAS Khalid Zian

Le vote au Conseil de l'Action sociale du CPAS de la Ville de Bruxelles ne devait être qu'une formalité. Khalid Zian allait remplacer Karine Lalieux à la présidence du CPAS. Le cabinet du bourgmestre Philippe Close l'avait annoncé début octobre, quasiment dans la foulée du départ de Karine Lalieux pour le gouvernement fédéral où elle allait devenir la ministre des pensions, de l'intégration sociale et de la lutte contre la pauvreté.

Un président élu au second tour

Mais ce mercredi matin, dans un premier temps, ça ne s'est pas passé comme prévu. Au Conseil de l'Action sociale, lors du vote secret, Khalid Zian n'obtient pas la majorité absolue. 7 votes sur 15. C'est un peu la douche froide. Florence Frelinx, conseillère CPAS MR, dans l'opposition à la Ville de Bruxelles raconte: "L'ambiance était pesante, Monsieur Zian ne s'y attendait pas. Donc ça a été le branle-bas de combat. Khalid Zian est sorti, le bourgmestre a été rappelé, les conseillers socialistes puis ensuite les conseillers de la majorité (Défi et les Verts) ont été 'sommés' de rejoindre le bureau du président du CPAS". On a même vu Karine Lalieux, revenir dans ses anciens bureaux. 20 minutes apparemment pour comprendre d'où venait le malaise, nous est-il revenu.

"7 présidents en 7 ans! "

Ensuite, vient le second tour: Khalid Zian l'emporte 8 voix contre 7 face à Michel Barnstijn (alors que la majorité compte 10 conseillers). Cette fois, ça passe donc. Mais de justesse.

Il faut dire que Michel Barnstijn n'est pas un inconnu au CPAS de la Ville de Bruxelles, il y siège depuis 8 ans et il a souvent assuré l'intérim de Karine Lalieux. "Il a l'oreille du personnel, des conseillers. On a besoin de stabilité ! Pourquoi tout recommencer, alors qu'en 7 ans, il y a déjà eu 7 présidents du CPAS ?", continue Florence Frelinx.

Christian Ceux (Cdh), conseiller CPAS de l'opposition, embraie et dénonce ce jeu de chaises musicales : "Au CPAS, on travaille bien tout ensemble. Mais là, on sent que majorité comme opposition, il y en a un peu le ras-le-bol. Il ne faut pas oublier qu'en début de législature, Khalid Zian était aussi aussi conseiller du CPAS, il a démissionné pour être échevin à la place de Mohamed Ouriaghli et maintenant, il redémissionne pour revenir au CPAS. Ce n'est pas sérieux".

Khalid Zian installé, "c'est le principal"

Finalement, Khalid Zian est donc bien le nouveau président du CPAS de la Ville de Bruxelles. "Et c'est le principal", selon le cabinet du bourgmestre Philippe Close qui ne veut pas commenter cette élection houleuse.

Une élection pendant laquelle le Conseil de l'Action sociale a sans doute voulu se rappeler au bon souvenir du bourgmestre de la Ville de Bruxelles.