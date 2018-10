Bruxelles-Ville et Schaerbeek: Ecolo désigne ses échevins

Les sections locales Ecolo de la Ville de Bruxelles et de Schaerbeek ont désigné ce samedi leurs futurs échevins. A Bruxelles, sans suprise, c'est Benoit Hellings qui deviendra le Premier échevin (il démissionnera donc de la Chambre), aux côtés de Zoubida Jellab, d'Arnaud Pinxteren et du Groen Bart Dhondt. Quant à Liesbet Temmerman, elle présidera le conseil communal. Voilà donc les verts dotés de quatre échevinats, ainsi que de la présidence du conseil. L'arrivée de défi à la table des négociations, ne déforcera donc pas les verts à la Ville. Les compétences seront connues et réparties ultérieurement (elles dépendent du projet qui sera négocié avec les partenaires de majorité, ces prochains jours).

Dominique Decoux quitte la présidence du CPAS

A Schaerbeek aussi, le nom des échevins Ecolo sont connus. Vincent Vanhalewyn, Adelheid Byttebier, Thomas Eraly, Sihame Haddioui et Myriam Boxus se répartiront 4 postes d'échevin (ou de président de CPAS) ainsi qu'une fonction dans la gestion des logements sociaux. On notera que la présidente de CPAS sortante, Dominique Decoux, ne rempilera donc pas. A Schaerbeek aussi, les compétences doivent être fixées en fonction du projet de majorité discuté avec les partenaires Défi de la Liste du Bourgmestre.

Tant à Schaerbeek qu'à Bruxelles, le parti a eu recours à une méthode dite "d'intelligence collective", pour désigner ses nouveaux échevins. Selon la méthode, aucun élu n'avait dû se porter candidat.