Bruxelles va vendre plus de 3500 m3 de bois FSC coupés en forêt de Soignes

2833 mètres cubes de hêtre et d’érable, 618 mètres cubes de chêne, de frêne et de châtaignier, 360 mètres cubes de bouleau et de merisier et, enfin, 22 mètres de résineux comme des mélèzes et des pins. Au total : plus de 3500 mètres cubés coupés en forêt de Soignes. Voici ce que la SPF Finances va proposer à la vente via son Fin shop.

Cette vente de coupe de bois, pour le compte de Bruxelles Environnement, l’organisme régional qui gère la forêt dans sa partie bruxelloise, se décompose en huit lots. Les personnes intéressées doivent adresser leurs offres pour le 22 juin au plus tard.

Mais qui peut bien acquérir ce bois ? Des transformateurs comme des fabricants de meubles en bois. But pour ces derniers : bénéficier du label FSC. Bruxelles Environnement a fait certifier la forêt en 2003 selon les critères de gestion durable FSC ou "Forest Stewardship Council".

Le label durable

Qu’est-ce que cela veut dire ? "Le FSC est une ONG internationale qui milite pour une gestion durable des forêts au niveau mondial, tenant compte des aspects tant écologiques, économiques que sociaux", rappelle le SPF Finances. Le label FSC garantit ainsi la mise en vente de produits en bois provenant de forêts gérées de manière durable.

On l’a dit : huit lots seront proposés à la vente et pourront être visités par les sociétés intéressées. Les coupes peuvent être de différentes dimensions allant de 70 centimètres de circonférence à plus de 450.

Les lots proviennent de différents endroits de la forêt de Soignes comme le Rouge-Cloître, Boondael, Petite Espinette ou encore à hauteur du carrefour Leonard.