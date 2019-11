Bruxelles va interdire la consommation d'alcool, la nuit, sur le piétonnier

La Ville de Bruxelles passe à l'action pour lutter contre l'insécurité sur le piétonnier du centre ville. Le conseil communal devrait, en effet, adopter lundi prochain, un règlement communal qui interdit la consommation d'alcool en rue entre minuit et six heures du matin. En cas de non-respect de cette disposition, une sanction de 350 euros est prévue. La mesure entrera en vigueur le premier février 2020. Il s'agira d'une période de test qui se prolongera jusqu'au premier août 2020.

Les terrasses des cafés et restaurants ne sont pas concernées

Les rues concernées par l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique - © Tous droits réservés

Depuis longtemps, les habitants des voiries situées à l'intérieur du piétonnier dénonçaient les nuisances engendrées par l'abus d'alcool sur la voie publique. Des problèmes de propreté, de sécurité et de tranquillité, confirmées par un rapport de police daté du 15 octobre 2019. Ils ont donc été entendus. La mesure qui entrera en vigueur dans quelques semaines, ne concerne pas la consommation en terrasse ou dans les cafés et restaurants. Sont visés notamment les personnes qui achètent dans les petits commerces et boivent sur les marches de la bourse ou sur les bancs installés dans le piétonnier.