Région bruxelloise: une prime de 3000 euros pour les restaurants et les bars

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé ce jeudi, en première lecture, un projet d’arrêté prévoyant une prime unique de 3000 euros pour les 8500 bars et restaurants de la capitale qui ont dû fermer, suite aux mesures annoncées par les autorités fédérales et régionales dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus. Pour les entreprises qui disposent de plusieurs établissements, un plafond de 5 primes a été fixé.

La prime vaut aussi pour les bars et restaurants qui ont organisé un service de livraison ou de vente à emporter, pour autant que les règles aient été respectées.

" Cette prime régionale de 3000 euros à destination des cafés et restaurants s’inscrit dans un dispositif d’aide plus large qui inclut les mesures fédérales comme le droit passerelle ainsi que certaines primes communales. Nous faisons le maximum pour que cette prime soit disponible le plus rapidement possible, dès mi-novembre, afin de donner un peu d’air à la trésorerie des établissements touchés ", explique Barbara Trachte, Secrétaire d’Etat à la Transition économique.

Pour cette mesure d’aide au secteur Horeca, la région a prévu un budget total de 26 millions d’euros.